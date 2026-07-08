В Красноярске сервисный центр выплатит 17-кратную стоимость некачественного ремонта смартфона

«Владелец гаджета, считая, что ремонт был некачественный, направил претензию исполнителю работ, указав, что до манипуляций экран работал исправно. Ответчик настаивал на обратном — якобы проблемы были изначально. Потребитель обратился к другим экспертам и они подтвердили его позицию по качеству ремонта. Урегулировать спор не удалось и пострадавший обратился в суд. Тот назначил экспертизу, которая заключила: дефекты возникли из-за некорректного ремонта в сервисном центре», — рассказали в Роспотребнадзоре.