В Красноярске сервисный центр выплатит 17-кратную стоимость некачественного ремонта смартфона

Суд взыскал с сервисного центра, расположенного в Красноярске на улице Карла Маркса, 137, более 101 тысячи рублей за некачественный ремонт смартфона.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, пострадавшим по делу признан житель Ачинска. Его телефона после трёх лет работы стал быстро разряжаться. Диагностика показала повреждение цепей питания и неисправность аккумулятора, общая стоимость работ составила 5 890 рублей. Но после ремонта батарея по-прежнему быстро садилась. Мастер заверил, что ситуация временная и скоро нормализуется. Но затем появилась новая проблема — дисплей начал светиться зеленым светом, после чего телефон отключился. При повторной проверке сервисный центр выявил неисправность дисплейного модуля.
«Владелец гаджета, считая, что ремонт был некачественный, направил претензию исполнителю работ, указав, что до манипуляций экран работал исправно. Ответчик настаивал на обратном — якобы проблемы были изначально. Потребитель обратился к другим экспертам и они подтвердили его позицию по качеству ремонта. Урегулировать спор не удалось и пострадавший обратился в суд. Тот назначил экспертизу, которая заключила: дефекты возникли из-за некорректного ремонта в сервисном центре», — рассказали в Роспотребнадзоре.
В итоге суд постановил взыскать с ИП Леоновой Е. С. в пользу владельца телефона более 101 тысячи рублей, в том числе: 51 640 рублей убытков (5 890 рублей за первичный ремонт, 42 750 рублей — стоимость дисплея, 3 000 рублей — диагностика); 10 000 рублей компенсации морального вреда; 33 765 рублей штрафа и 5 890 рублей неустойки. Решение вступило в законную силу.