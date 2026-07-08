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Жители Ирана поблагодарили Путина и пожелали стойкости России

Иранцы передали России послание дружбы и благодарности.

Источник: Комсомольская правда

Иранцы на траурных мероприятиях в Тегеране выразили благодарность России и президенту Владимиру Путину за политическую поддержку Ирана. Этим они поделились в беседе с корреспондентом ТАСС.

«Мы хотели бы передать России послание дружбы и благодарности за то, что была вместе с нами, а президент России Владимир Путин и другие чиновники поддерживали Иран», — сказал молодой шиитский богослов Саджад Эслами.

Иранцы пожелали России стойкости в обеспечении собственной безопасности. По их мнению, между Москвой и Тегераном сложились прочные партнерские отношения, которые продолжают укрепляться.

Ранее KP.RU сообщал, что Путин предложил США и Ирану помощь России в разрешении вопроса по урану. Президент подчеркнул, что Вашингтону и Тегерану известны предложения Москвы, однако российская сторона не навязывает свои услуги.

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