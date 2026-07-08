В США назвали очень масштабной серию ударов по Ирану

Количество целей американцев, по данным СМИ, может быть в восемь раз больше, чем неделей ранее. Неназванный американский чиновник в комментарии CNN между тем счел удары «наказанием» для Тегерана. Собеседник телеканала заявил, что атаки не будут пропорциональными. Удары продлились несколько часов. Операция завершилась к 05:30. О начале ударов оповестили около 3 часов ночи по московскому времени.