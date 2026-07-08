В США назвали очень масштабной серию ударов по Ирану

«Военные удары США по Ирану были более масштабные, чем предыдущие ответные атаки», — утверждает источник.
Количество целей американцев, по данным СМИ, может быть в восемь раз больше, чем неделей ранее. Неназванный американский чиновник в комментарии CNN между тем счел удары «наказанием» для Тегерана. Собеседник телеканала заявил, что атаки не будут пропорциональными. Удары продлились несколько часов. Операция завершилась к 05:30. О начале ударов оповестили около 3 часов ночи по московскому времени.
Центральное командование ВС США заявило, что военные поразили более 80 объектов на территории Ирана. В публикации сказано, что новый раунд ударов проведен с помощью высокоточных боеприпасов. В ведомстве добавили, что под прицел попали командные пункты, береговые радиолокационные станции, свыше 60 катеров КСИР и другие объекты в районе Ормузского пролива и прилегающих акваториях. Целью операции называется ослабление возможностей Ирана по проведению атак на международное коммерческое судоходство.
Американцы приступили к ударам из-за действий Тегерана в Ормузе. Иран обвинили в нарушении режима прекращения огня. При этом американская сторона уведомила, что продолжает добиваться заключения полноценной сделки по миру с исламской республикой.
Иран на фоне атак по своей территории в ответ заявил о нарушении Соединенными Штатами пунктов меморандума. Замглавы Министерства иностранных дел исламского государства Казем Гарибабади сообщил, что американцы нарушили два пункта меморандума о взаимопонимании. Он призвал к соблюдению режима тишины. Министерство иностранных дел Ирана сочло атаки нарушением пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании. Как итог, Тегеран начал свою серию ударов. Целями ожидаемо станут военные объекты США на Ближнем Востоке. В Бахрейне уже объявили воздушную тревогу. Иран пообещал дать достойный ответ.