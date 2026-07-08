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Биолог Хряпин предупредил о главной опасности выгула кошек на природе

Биолог Хряпин в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал об опасности выгула домашних кошек на природе.

Источник: Freepik

Привычка вывозить городских домашних кошек на природу может обернуться трагедией из-за риска заражения бешенством. В эксклюзивной беседе с aif.ru биолог и энтомолог Роман Хряпин рассказал, как безобидный выгул питомца может запустить цепочку распространения смертельного вируса, а также обратил внимание на особо коварное поведение зараженных енотовидных собак.

По словам эксперта, вспышки болезни регулярно фиксируются даже в Московской области, и жертвами часто становятся именно домашние любимцы, контактирующие с дикой фауной.

«Такие случаи происходят постоянно. Кошек обычно городских вывозят на природу, она радуется, бегает, ловит какую-нибудь мышку или контактирует с дикой кошечкой, которая может болеть бешенством. Она получает царапины или укусы, вирус попадает в кровь. Потом кошечка начинает чахнуть, перестает пить, забивается в темный угол. И, соответственно, такая кошечка может покусать своих хозяев и передать вирус», — объяснил механизм заражения Роман Хряпин.

Эксперт призвал обращать внимание на любое нестандартное поведение животных в лесу или вблизи населенных пунктов. Особое коварство, по его словам, заключается в разных формах протекания болезни у диких зверей.

«Очень опасны в этом смысле енотовидные собаки. У них бешенство проявляется иначе: если волки и лисы становятся агрессивными и бросаются на всё подряд, то енотовидные собаки демонстрируют угнетенное, пассивное поведение. Они становятся вялыми, теряют чувство страха, выходят на дороги и в населенные пункты к людям. Люди радуются: “Какой пушистик к ним пришел!”, начинают их гладить и, не думая о последствиях, получают укус», — рассказал специалист.

Хряпин подчеркнул, что универсальным признаком беды является нарушение координации движений и потеря естественного страха перед человеком. При обнаружении такого животного ни в коем случае нельзя подходить к нему самому или подпускать к нему близких.

Ранее Хряпин подробно рассказал, как передается вирус бешенства, по каким признакам распознать заражение у человека и почему судьба заболевшего, к сожалению, предрешена.