Биолог Хряпин предупредил о главной опасности выгула кошек на природе

«Очень опасны в этом смысле енотовидные собаки. У них бешенство проявляется иначе: если волки и лисы становятся агрессивными и бросаются на всё подряд, то енотовидные собаки демонстрируют угнетенное, пассивное поведение. Они становятся вялыми, теряют чувство страха, выходят на дороги и в населенные пункты к людям. Люди радуются: “Какой пушистик к ним пришел!”, начинают их гладить и, не думая о последствиях, получают укус», — рассказал специалист.