Учитель эвенкийского языка представит Хабаровский край на всероссийском конкурсе

С 7 по 11 сентября в Липецкой области пройдет финал Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Хабаровский край в соревновании представит учитель эвенкийского языка основной общеобразовательной школы села Удского Тугуро-Чумиканского района. «Всероссийский профессиональный конкурс “Лучший учитель родного языка и родной литературы” учрежден иинистерством просвещения Российской Федерации в 2022 году. Предстоящий конкурс станет пятым, юбилейным. За эти годы он утвердился как одно из ключевых профессиональных событий, объединяющее педагогов, сохраняющих и развивающих родные языки и родную литературу», — отметили в министерстве образования и науки края.