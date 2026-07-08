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Учитель эвенкийского языка представит Хабаровский край на всероссийском конкурсе

С 7 по 11 сентября в Липецкой области пройдет финал Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Хабаровский край в соревновании представит учитель эвенкийского языка основной общеобразовательной школы села Удского Тугуро-Чумиканского района. «Всероссийский профессиональный конкурс “Лучший учитель родного языка и родной литературы” учрежден иинистерством просвещения Российской Федерации в 2022 году. Предстоящий конкурс станет.

С 7 по 11 сентября в Липецкой области пройдет финал Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Хабаровский край в соревновании представит учитель эвенкийского языка основной общеобразовательной школы села Удского Тугуро-Чумиканского района. «Всероссийский профессиональный конкурс “Лучший учитель родного языка и родной литературы” учрежден иинистерством просвещения Российской Федерации в 2022 году. Предстоящий конкурс станет пятым, юбилейным. За эти годы он утвердился как одно из ключевых профессиональных событий, объединяющее педагогов, сохраняющих и развивающих родные языки и родную литературу», — отметили в министерстве образования и науки края.