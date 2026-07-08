Египет направил жалобу в ФИФА на действия судьи в матче ⅛ финала

На чемпионате мира по футболу определились все участники четвертьфинала. Во вторник сборные провели последние матчи стадии ⅛ финала турнира. Результаты игр сформировали следующие четвертьфинальные пары. Сборная Франции встретится с командой Марокко 9 июля в Бостоне. Испания сыграет против Бельгии 10 июля в Лос-Анджелесе. Норвегия поспорит за выход в полуфинал с Англией 11 июля в Майами. Аргентина и Швейцария проведут свой матч 11 июля в Канзас-Сити.