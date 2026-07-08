Мошенники стали обманывать россиян при помощи схемы с надбавками к пенсии

В РФ зафиксировали новую схему обмана, при которой аферисты под видом работников Соцфонда или банковских служащих заявляют пожилым людям о сбоях при оформлении июльских надбавок к пенсионным выплатам. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
— Преступники звонят пенсионерам под видом сотрудников Соцфонда или коммерческих банков. Они сообщают о якобы технической ошибке при начислении июльских надбавок к пенсии, — рассказали в пресс-службе.
Манипулируя вымышленными «новыми указами» и торопя собеседника, злоумышленники настаивают на немедленной верификации персональных данных, просят назвать реквизиты банковских карт или передать проверочные коды из СМС.
— Не принимайте решения в спешке. Если разговор кажется вам подозрительным, то прервите его и самостоятельно свяжитесь с Социальным фондом для уточнения информации, — цитирует экспертов РИА Новости.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций вернулось к идее обязать россиян подтверждать крупные переводы через СМС и мессенджер МАКС. Данная мера якобы включена в третий пакет законопроектов, направленных на борьбу с мошенничеством, который находится на рассмотрении в Госдуме.