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Мошенники стали обманывать россиян при помощи схемы с надбавками к пенсии

В РФ зафиксировали новую схему обмана, при которой аферисты под видом работников Соцфонда или банковских служащих заявляют пожилым людям о сбоях при оформлении июльских надбавок к пенсионным выплатам. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

В РФ зафиксировали новую схему обмана, при которой аферисты под видом работников Соцфонда или банковских служащих заявляют пожилым людям о сбоях при оформлении июльских надбавок к пенсионным выплатам. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

— Преступники звонят пенсионерам под видом сотрудников Соцфонда или коммерческих банков. Они сообщают о якобы технической ошибке при начислении июльских надбавок к пенсии, — рассказали в пресс-службе.

Манипулируя вымышленными «новыми указами» и торопя собеседника, злоумышленники настаивают на немедленной верификации персональных данных, просят назвать реквизиты банковских карт или передать проверочные коды из СМС.

— Не принимайте решения в спешке. Если разговор кажется вам подозрительным, то прервите его и самостоятельно свяжитесь с Социальным фондом для уточнения информации, — цитирует экспертов РИА Новости.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций вернулось к идее обязать россиян подтверждать крупные переводы через СМС и мессенджер МАКС. Данная мера якобы включена в третий пакет законопроектов, направленных на борьбу с мошенничеством, который находится на рассмотрении в Госдуме.

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