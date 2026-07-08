Красноярский производитель лакокрасочных материалов расширил производство благодаря льготному займу

Красноярский производитель лакокрасочных материалов провел техническое перевооружение производственной линии и расширил выпуск импортозамещающей продукции. Средства на модернизацию предоставил Фонд развития промышленности Красноярского края.
Льготный заём в размере 7,9 млн рублей предприятие получило в 2022 году. Деньги направили на приобретение современного оборудования: автоматической установки объемного дозирования, этикетировочной машины и дозаторов.
Техническое обновление позволило повысить эффективность производства. Объем выпуска лакокрасочных материалов вырос с 1051 до 1182 тонн в год. Прирост составил 129 тонн.
Новая линия обеспечила более высокий уровень механизации и автоматизации. Это позволило сократить ручной труд на участках розлива, наклейки этикеток и маркировки. Удалось минимизировать отклонения в дозировке и ускорить смену рецептур. В результате предприятие расширило ассортимент и повысило стабильность качества готовой продукции.
«Поддержка промышленных предприятий, выпускающих импортозамещающую и высокотехнологичную продукцию, — один из приоритетов промышленной политики региона. Проект этого предприятия — наглядный пример того, как льготное финансирование позволяет красноярским производителям модернизировать мощности и наращивать выпуск востребованной продукции. Сегодня номенклатура предприятия охватывает более 70 позиций — от красок по стеклу и пластику до составов для бытового и профессионального применения. Это обеспечивает закрытие основных потребностей Красноярского края в лакокрасочных материалах и повышает самообеспеченность региона в этом сегменте», — отметил министр промышленности и торговли Красноярского края Александр Черников.
Если до перевооружения ассортимент насчитывал около 50 наименований, то сегодня номенклатура предприятия превышает 70 видов продукции.
Компания выпускает изделия, сопоставимые по свойствам и качеству с зарубежными аналогами. Одним из конкурентных преимуществ является разработка однокомпонентных составов, в том числе красок по стеклу и пластику. Такие материалы сохраняют рабочие свойства дольше двухкомпонентных аналогов. Кроме того, они безопасны для человека и окружающей среды.
Основные потребители — оптовые и торговые организации, малый бизнес, маркетплейсы и крупные гипермаркеты.
«Инициатива по поддержке красноярского предприятия направлена на развитие импортозамещения в отрасли лакокрасочных материалов и способствует расширению российского рынка химической продукции. Выпускаемый ассортимент относится к направлениям технологического суверенитета и высокотехнологичной промышленной продукции, а также соответствует отраслевым планам импортозамещения Минпромторга России», — отметила руководитель Фонда развития промышленности края Лариса Старикова.
Реализация проекта по техперевооружению предприятия отвечает целям национального проекта «Новые материалы и химия».