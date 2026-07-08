Красноярский производитель лакокрасочных материалов расширил производство благодаря льготному займу

«Поддержка промышленных предприятий, выпускающих импортозамещающую и высокотехнологичную продукцию, — один из приоритетов промышленной политики региона. Проект этого предприятия — наглядный пример того, как льготное финансирование позволяет красноярским производителям модернизировать мощности и наращивать выпуск востребованной продукции. Сегодня номенклатура предприятия охватывает более 70 позиций — от красок по стеклу и пластику до составов для бытового и профессионального применения. Это обеспечивает закрытие основных потребностей Красноярского края в лакокрасочных материалах и повышает самообеспеченность региона в этом сегменте», — отметил министр промышленности и торговли Красноярского края Александр Черников.