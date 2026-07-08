Disney бросила вызов Трампу: власти США обвинены в цензуре

Американская медиакорпорация Disney обвинила Федеральную комиссию по связи (FCC) США в попытке вмешательства в редакционную политику телеканала ABC. Поводом стало расследование регулятора в отношении ток-шоу The View, которое может нарушать правило о равном эфирном времени для политических кандидатов, сообщает Financial Times.
В официальном заявлении Disney подчеркнула, что Первая поправка к Конституции США запрещает правительству заниматься цензурой. В корпорации заявили, что FCC пытается принудительно навязать вещателю приглашение тех гостей, которых редакция не планировала звать в программу. Ключевой вопрос, по мнению Disney, заключается в том, имеет ли регулятор право отменять редакционное решение о выборе интервьюируемых — это право, как утверждается в заявлении, Конституция возлагает на телекомпании и их аудиторию, а не на государство.
FT напоминает, что требование о равном эфирном времени не распространяется на новостные передачи. The View, выходящее с 1990-х годов, получило статус новостного шоу еще несколько десятилетий назад, и с тех пор, по версии Disney, в программе ничего не изменилось, кроме политической обстановки вокруг нее. В ответ на расследование компания призвала зрителей поддержать ее, оставив комментарии на сайте FCC — этой рекомендации последовали более 76 тысяч человек.
В самой FCC считают, что ABC должна сосредоточиться на выполнении обязательств перед обществом, а не вводить общественность в заблуждение. Конфликт разворачивается на фоне кампании президента Дональда Трампа против американских СМИ — он подал иски против нескольких телесетей и газет. Ранее Disney вела себя осторожнее: в 2024 году корпорация урегулировала личный иск Трампа против ABC, выплатив $15 млн, однако теперь, судя по всему, решила дать жесткий отпор регулятору.
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