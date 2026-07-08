Disney бросила вызов Трампу: власти США обвинены в цензуре

FT напоминает, что требование о равном эфирном времени не распространяется на новостные передачи. The View, выходящее с 1990-х годов, получило статус новостного шоу еще несколько десятилетий назад, и с тех пор, по версии Disney, в программе ничего не изменилось, кроме политической обстановки вокруг нее. В ответ на расследование компания призвала зрителей поддержать ее, оставив комментарии на сайте FCC — этой рекомендации последовали более 76 тысяч человек.