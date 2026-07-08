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В Толмачёво 8 июля массово задержали рейсы на прилёт и вылет

В аэропорту Толмачёво 8 июля отменили четыре рейса и задержали несколько прилётов и вылетов.

Источник: Om1 Новосибирск

В аэропорту Толмачёво 8 июля зафиксировали отмены и массовые задержки рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло новосибирской воздушной гавани.

На вылет отменены два рейса: в Сочи авиакомпании «Победа» и в Уфу авиакомпании «Арктика». Также задерживаются два рейса в Сочи авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот»: оба должны были вылететь в 06:45, но их перенесли на 21:50. Задержка составит 15 часов пять минут.

На прилёт отменены рейсы из Сочи авиакомпании «Победа» и из Братска авиакомпании «Арктика».

Самые долгие задержки на прилёт указаны у двух рейсов из Сочи и рейса из Бишкека. Самолёт из Сочи, который должен был прибыть 7 июля в 22:10, ожидают 8 июля в 18:20 — задержка составит 20 часов 10 минут. Рейс из Бишкека задерживается на 16 часов 59 минут, а второй рейс из Сочи — на 14 часов 47 минут.

Среди заметных задержек также рейсы из Иркутска — на три часа 35 минут, из Москвы — на три часа 25 минут и из Читы — на два часа 30 минут. Рейс из Мирного задерживается на один час 49 минут, из Краснодара — на один час 40 минут, из Махачкалы — на один час 35 минут.

Наименьшие задержки указаны у рейсов из Норильска — 20 минут, Благовещенска — 23 минуты, Иркутска — 30 минут, Петропавловска-Камчатского — 35 минут и Антальи — 40 минут.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальное расписание на онлайн-табло аэропорта и уточнять информацию у авиакомпаний.

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