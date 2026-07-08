В Толмачёво 8 июля массово задержали рейсы на прилёт и вылет

Среди заметных задержек также рейсы из Иркутска — на три часа 35 минут, из Москвы — на три часа 25 минут и из Читы — на два часа 30 минут. Рейс из Мирного задерживается на один час 49 минут, из Краснодара — на один час 40 минут, из Махачкалы — на один час 35 минут.