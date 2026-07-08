Демешин поздравил жителей Хабаровского края с Днём семьи, любви и верности

Комсомольск-на-Амуре представят и педагоги Фахреевы, которые 33 года идут по жизни вместе. Они поддерживают семьи погибших защитников Отечества, помогают фронту, а их сын Иван сейчас сам защищает страну. Хабаровская семья Камалиддин тоже помогает фронту, воспитывает пятерых детей и каждый год участвует в «Бессмертном полку» и других патриотических акциях.