Демешин поздравил жителей Хабаровского края с Днём семьи, любви и верности

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил жителей с Днём семьи, любви и верности. В праздничном обращении в своём Telegram-канале он рассказал о семьях, которые представят регион на Всероссийском конкурсе «Семья года».
Глава края отметил, что за крепкой семьёй всегда стоят труд, забота, взаимная поддержка и умение находить время для родных. Отдельно он подчеркнул личное отношение к празднику: сам Демешин — муж и отец троих детей.
«Главное богатство нашего края — люди. Семьи, в которых умеют любить, поддерживать друг друга, воспитывать детей и при этом находить силы помогать окружающим», — написал Дмитрий Демешин.
Одной из таких семей стали Толстых из Комсомольска-на-Амуре. Они воспитывают семерых детей и помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Семья создала общественную организацию «Дальний Восток без сирот».
Комсомольск-на-Амуре представят и педагоги Фахреевы, которые 33 года идут по жизни вместе. Они поддерживают семьи погибших защитников Отечества, помогают фронту, а их сын Иван сейчас сам защищает страну. Хабаровская семья Камалиддин тоже помогает фронту, воспитывает пятерых детей и каждый год участвует в «Бессмертном полку» и других патриотических акциях.
Лучшей молодой семьёй признали Рябовых из Ванино. Супруги семь лет в браке, воспитывают дочь Мию и сына Максима, участвуют в культурных мероприятиях, благотворительных ярмарках и спортивных соревнованиях.
Среди участников также семьи Петлеванных и Подоплеловых. Петлеванные сохраняют семейные традиции, продолжают спортивную династию и передают детям нанайскую культуру, а Подоплеловы своим трудом развивают родное село Галкино. Демешин отметил, что именно такие семьи делают Хабаровский край сильнее, и пожелал жителям беречь близких, любовь и заботу в каждом доме.