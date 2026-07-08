Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Демешин поздравил жителей Хабаровского края с Днём семьи, любви и верности

Глава края отметил, что за крепкой семьёй всегда стоят труд, забота, взаимная поддержка и умение находить время для родных.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил жителей с Днём семьи, любви и верности. В праздничном обращении в своём Telegram-канале он рассказал о семьях, которые представят регион на Всероссийском конкурсе «Семья года».

Глава края отметил, что за крепкой семьёй всегда стоят труд, забота, взаимная поддержка и умение находить время для родных. Отдельно он подчеркнул личное отношение к празднику: сам Демешин — муж и отец троих детей.

«Главное богатство нашего края — люди. Семьи, в которых умеют любить, поддерживать друг друга, воспитывать детей и при этом находить силы помогать окружающим», — написал Дмитрий Демешин.

Одной из таких семей стали Толстых из Комсомольска-на-Амуре. Они воспитывают семерых детей и помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Семья создала общественную организацию «Дальний Восток без сирот».

Комсомольск-на-Амуре представят и педагоги Фахреевы, которые 33 года идут по жизни вместе. Они поддерживают семьи погибших защитников Отечества, помогают фронту, а их сын Иван сейчас сам защищает страну. Хабаровская семья Камалиддин тоже помогает фронту, воспитывает пятерых детей и каждый год участвует в «Бессмертном полку» и других патриотических акциях.

Лучшей молодой семьёй признали Рябовых из Ванино. Супруги семь лет в браке, воспитывают дочь Мию и сына Максима, участвуют в культурных мероприятиях, благотворительных ярмарках и спортивных соревнованиях.

Среди участников также семьи Петлеванных и Подоплеловых. Петлеванные сохраняют семейные традиции, продолжают спортивную династию и передают детям нанайскую культуру, а Подоплеловы своим трудом развивают родное село Галкино. Демешин отметил, что именно такие семьи делают Хабаровский край сильнее, и пожелал жителям беречь близких, любовь и заботу в каждом доме.