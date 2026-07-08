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В Емельяновском районе из-за подъема воды в Каче спасатели эвакуировали жителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Емельяновском районе Красноярского края ухудшилась паводковая обстановка из-за подъема уровня воды в реке Кача. Вечером 7 июля подтопления были зафиксированы в поселке Емельяново.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Емельяновском районе Красноярского края ухудшилась паводковая обстановка из-за подъема уровня воды в реке Кача. Вечером 7 июля подтопления были зафиксированы в поселке Емельяново.

Для проведения противопаводковых мероприятий в населенный пункт оперативно выехали спасатели. Специалисты оценили обстановку, провели подворовой обход и организовали помощь местным жителям.

В связи с подтоплением ряда жилых домов и придомовых территорий ночью были эвакуированы два человека — мужчина и женщина. Еще одному жителю спасатели оказали помощь в транспортировке.

Утром 8 июля паводковая ситуация ухудшилась в поселке Логовое. Сейчас на месте продолжают работать сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда.

Ситуация находится на особом контроле краевых и муниципальных властей.