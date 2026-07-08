«Увидел свое отражение и взбесился»: полицейские искали хулигана, разбившего витрину, а нашли коня

На записи красовался жеребец. Конь мирно прогуливался мимо магазина, пока не заметил в стекле свое отражение. Взбесился, встал на дыбы и давай бить копытами по стеклу. То ли не понравился сам себе, то ли решил, что в витрине сидит соперник. Никто из людей не пострадал, а вот стеклам досталось крепко.