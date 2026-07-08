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«Увидел свое отражение и взбесился»: полицейские искали хулигана, разбившего витрину, а нашли коня

В Эхирит-Булагатском районе полиция вместо хулигана нашла разбушевавшегося коня.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Эхирит-Булагатском районе владелец магазина пришел утром на работу и схватился за голову: четыре витрины разбиты, сайдинг смят. Подумал — хулиганы. Вызвал участкового. А тот включил камеры наблюдения и замер от неожиданности.

На записи красовался жеребец. Конь мирно прогуливался мимо магазина, пока не заметил в стекле свое отражение. Взбесился, встал на дыбы и давай бить копытами по стеклу. То ли не понравился сам себе, то ли решил, что в витрине сидит соперник. Никто из людей не пострадал, а вот стеклам досталось крепко.

— Теперь полиция передаст информацию в администрацию поселка, чтобы там наладили выпас скота, — прокомментировали в МВД региона.

Правоохранители напоминают: за проделки животных отвечают хозяева. Так что следите за питомцами, особенно если ваш конь — натура артистичная и не терпит конкурентов.