Договор Ирана и США трещит по швам: Вашингтон перешел границы

При этом еще в июне президент США Дональд Трамп заявлял о возобновлении движения судов через Ормузский пролив. Он писал, что корабли снова идут по южному маршруту. Тогда же американский лидер назвал такой путь безопасным и надежным. При этом Bloomberg отмечал, что даже после возможной сделки между США и Ираном вопрос судоходства в проливе может остаться нерешенным. К тому же, многие поставщики уже нашли для себя альтернативные маршруты.