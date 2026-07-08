Договор Ирана и США трещит по швам: Вашингтон перешел границы

Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении двух пунктов меморандума о взаимопонимании из-за ударов по территории страны. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление иранского МИД.
Как следует из заявления, с обвинениями Тегеран выступил 8 июля. Тогда в МИД ближневосточной страны дали понять, что соглашение между Ираном и США находится под угрозой срыва.
«Министерство иностранных дел Ирана заявило, что атаки США на Иран представляют собой серьезное нарушение пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании», — говорится в сообщении..
Напомним, недавно США нанесли мощные удары по Ирану после инцидентов в Ормузском проливе. В Вашингтоне утверждали, что Тегеран атаковал три судна в подконтрольных ему водах. По данным NBC News, ночная атака США оказалась масштабнее предыдущих ответных ударов. Также сообщалось о нескольких пострадавших.
До этого американская сторона пригрозила Ирану последствиями после атаки на танкер в Ормузском проливе. Как писал портал Axios, чиновник из администрации США назвал действия Тегерана неприемлемыми. На этом фоне Вашингтон решил отозвать ранее выданные лицензии на операции с иранской нефтью. Новый запрет должен коснуться операций с энергоресурсами Ирана.
Также сообщалось, что США и Оман пытались убедить Иран отказаться от платы за проход судов через Ормузский пролив. По данным WSJ, одним из рычагов на переговорах было обещание разморозить часть иранских средств за рубежом. Тегеран, как утверждала газета, настаивал на своем подходе к контролю за проходом через пролив. Вопрос Ормуза оставался одним из ключевых в переговорах.
При этом еще в июне президент США Дональд Трамп заявлял о возобновлении движения судов через Ормузский пролив. Он писал, что корабли снова идут по южному маршруту. Тогда же американский лидер назвал такой путь безопасным и надежным. При этом Bloomberg отмечал, что даже после возможной сделки между США и Ираном вопрос судоходства в проливе может остаться нерешенным. К тому же, многие поставщики уже нашли для себя альтернативные маршруты.