В Омске могут вырасти цены на кофе и какао из‑за Эль‑Ниньо и засухи в Индонезии

Мировые цены на кофе и какао могут вырасти, если усиление природного явления Эль-Ниньо приведёт к продолжительной засухе в основных сельскохозяйственных районах Индонезии. Об этом РИА Новости рассказал индонезийский климатолог Адри Рамдани.
По его словам, нехватка осадков способна повлиять на урожай кофе, какао и других культур. Если засушливая погода сохранится надолго, объёмы производства могут сократиться, что отразится на стоимости сырья на мировом рынке.
Индонезия входит в число крупнейших производителей кофе и какао. Власти страны, как отметил эксперт, уже готовят меры на случай неблагоприятного и экстремального развития ситуации.
Эль-Ниньо возникает при аномальном повышении температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Это явление меняет погодные условия в разных частях мира: в одних регионах усиливаются засухи, в других возрастает риск ливней и наводнений.