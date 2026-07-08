Сотрудники Амурского спасательного центра МЧС России посетили детский дом № 1

В преддверии Дня семьи, любви и верности сотрудники Амурского спасательного центра традиционно навестили воспитанников детского дома № 1 в Хабаровске. Спасатели приехали на пожарном автомобиле и автомобиле для проведения аварийно-спасательных работ. Сотрудники Центра показали и рассказали, как устроены автомобили внутри, какие инструменты используются для спасения людей и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Детям объяснили, для чего нужны гидравлические ножницы, разжим, бензорез и как их используют в работе. Особый интерес вызвали рассказы о важности соблюдения правил безопасности и поведении в экстренных ситуациях. Спасатели подчеркнули, что их работа — это не только смелость и отвага, но и глубокие знания, постоянное обучение и готовность прийти на помощь в любую минуту.