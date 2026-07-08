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Хабаровский штурмовик уничтожил две огневые точки ВСУ

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, Артем Гилев награжден медалью «За храбрость» II степени.

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, Артем Гилев награжден медалью «За храбрость» II степени.

Первый штурм ефрейтор совершил в декабре 2024 года. Во время зачистки населенного пункта Радостное подразделение столкнулось со шквальным огнем из укрепленных точек.

«Гилев под плотной завесой дымовых шашек подобрался на выгодную позицию и лично уничтожил две огневые точки противника, сломив сопротивление националистов», — рассказали «РГ» в пресс-службе ВВО.

Второй штурм состоялся в мае этого года в районе населенного пункта Бойково. Группа с участием ефрейтора захватила опорный пункт противника. В течение нескольких дней бойцы удерживали позицию, собирая разведданные о работе вражеской артиллерии.

За безупречную службу и проявленное мужество Артем Гилев и получил награду.