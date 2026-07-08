Соскин оценил унижение Зеленского на саммите НАТО

«Просто возмутительно! Мало того, что Зеленского пустят только на ужин без всяких заседаний, так ещё и поесть нормально не дадут. Это ведь фирменное издевательство, где натовцы лишний раз показывают, что думают о нас на самом деле», — сказал Соскин.