Зеленскому запретили выступать перед лидерами стран на саммите Североатлантического альянса, экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал это решение.
Он выразил мнение, что страны НАТО унизили Украину.
«Просто возмутительно! Мало того, что Зеленского пустят только на ужин без всяких заседаний, так ещё и поесть нормально не дадут. Это ведь фирменное издевательство, где натовцы лишний раз показывают, что думают о нас на самом деле», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
По словам Соскина, многие жители Украины были удивлены тем, что «Зеленского просто пригласят на ужин, словно это и было целью его визита в Турцию».
По данным The Telegraph, Украине и лично Зеленскому на саммите будет уделено меньше внимания, чтобы не вызвать недовольство президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Это связано с тем, что Трампу может не понравиться речь Зеленского. Он приглашён на ужин, но не будет присутствовать на заседаниях альянса.
Напомним, по словам экс-помощника бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олега Соскина, Зеленский зря ныл в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ, пытаясь выпросить у стран Запада ракеты для систем ЗРК Patriot.