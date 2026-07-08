В Иркутске проходит бесплатное тестирование на ВИЧ

Результат можно будет узнать через 15 минут, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Расписание акции:
8 июля с 16:00 до 19:30 — площадь перед Домом молодежи (Декабрьских Событий, 102/1);
8 июля с 11:00 до 18:00 — сквер им. Кирова;
10 июля с 14:00 до 19:30 — остров Конный (парковка на въезде).
Специалисты проводят консультирование до и после тестирования, рассказывают о путях передачи вируса и методах профилактики, а также о возможностях лечения ВИЧ-инфекции и жизни с таким диагнозом. Экспресс-тест дает предварительный результат, который требует подтверждения с помощью лабораторных исследований.
Получить консультацию можно по телефону горячей линии: 8−800−350−22−99.