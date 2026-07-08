В Иркутске проходит бесплатное тестирование на ВИЧ

Специалисты проводят консультирование до и после тестирования, рассказывают о путях передачи вируса и методах профилактики, а также о возможностях лечения ВИЧ-инфекции и жизни с таким диагнозом. Экспресс-тест дает предварительный результат, который требует подтверждения с помощью лабораторных исследований.