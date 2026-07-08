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В Иркутске проходит бесплатное тестирование на ВИЧ

Иркутск, НИА-Байкал — 8 и 10 июля в областном центре организуют бесплатное и анонимное обследование на ВИЧ-инфекцию, гепатиты B, С и сифилис.

Источник: НИА Байкал

Результат можно будет узнать через 15 минут, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Расписание акции:

8 июля с 16:00 до 19:30 — площадь перед Домом молодежи (Декабрьских Событий, 102/1);

8 июля с 11:00 до 18:00 — сквер им. Кирова;

10 июля с 14:00 до 19:30 — остров Конный (парковка на въезде).

Специалисты проводят консультирование до и после тестирования, рассказывают о путях передачи вируса и методах профилактики, а также о возможностях лечения ВИЧ-инфекции и жизни с таким диагнозом. Экспресс-тест дает предварительный результат, который требует подтверждения с помощью лабораторных исследований.

Получить консультацию можно по телефону горячей линии: 8−800−350−22−99.