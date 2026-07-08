Аллея «Сиреневая» осенью украсит город Фокино

На аллее обновят асфальтовое покрытие пешеходной зоны, лестничных маршей и сделают их удобными для маломобильных жителей, установят современные лавочки. А главное — озеленят аллею: создадут живые изгороди из цветущих кустарников сирени, пузыреплодника и спиреи, обустроят цветочные клумбы. Для безопасности гостей установят системы освещения и видеонаблюдения.
Сейчас уже выполнен демонтаж старых плит покрытия. Также сделано щебеночное основание, началась укладка бордюр, отмечает пресс-служба краевого кабмина.