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Индонезийский художник нарисует муралы в дальневосточных городах

Художник, известный как Darbotz из индонезийской столицы Джакарты, создаст муралы во Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает Корпорация развития Дальнего Востока.

Источник: "Российская газета"

Художник, известный как Darbotz из индонезийской столицы Джакарты, создаст муралы во Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает Корпорация развития Дальнего Востока.

Два города свяжет проект «Метацентры: город без окраин». В его рамках в ДФО появится масштабный мурал «Река времени», серия городских арт-объектов «Путь к морю», а также будет реализован проект с участием Darbotz.

Инициатива претворяется в жизнь при поддержке КРДВ.

«Это хороший пример того, как бизнес становится партнером в развитии городской среды и создании новых общественных пространств. Именно такие проекты формируют новые смыслы развития территорий, повышают качество жизни и становятся частью системной трансформации городов региона», — прокомментировал директор департамента развития территорий КРДВ Вячеслав Завалин.