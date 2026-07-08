Пожаловался в полицию и стал обвиняемым: жертва вымогателей оказалась владивостокским наркодилером

В полицию обратился 39-летний житель Владивостока. Он заявил, что двое неизвестных, представившись полицейскими, вымогают у него 5 млн рублей за «замалчивание» несуществующих преступлений. Оперативники задержали злоумышленников — это оказались ранее судимые жители Артема. Их арестовали по статье о вымогательстве группой лиц. В ходе проверки выяснилось: сам заявитель уже давно в разработке наркополиции. Правоохранители зафиксировали факт сбыта им мефедрона. При обыске у него нашли пакеты для фасовки, электронные весы и другие приспособления для закладок. Мужчина сознался: он торговал наркотиками бесконтактно — прятал свертки в подъездах или маскировал под пачку сигарет и выбрасывал из окна. Теперь против него возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.