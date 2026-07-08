В Осинском районе компанию обязали возместить 13,5 млн рублей ущерба недрам

IrkutskMedia, 8 июля. Прокуратура Осинского района добилась взыскания ущерба, причиненного недрам при незаконной добыче полезных ископаемых. Коммерческая организация должна будет выплатить в бюджет района более 13,5 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, проверка показала, что во время ремонта автомобильной дороги компания добывала песчано-гравийную смесь за пределами участка, предоставленного ей по лицензии. Работы проводились на левом берегу реки Оса.
Из-за этого был причинен вред недрам как части окружающей среды. Объем утраченных запасов полезных ископаемых составил более 16,8 тысячи кубометров.
Прокуратура обратилась в суд с иском о возмещении ущерба. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.
Напомним, в Арбитражный суд Иркутской области поступил иск Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия к администрации посёлка Бильчир Осинского района о взыскании о взыскании ущерба, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды. Специалисты оценивают сумму ущерба в порядка 1,03 млрд рублей.