В Красноярске завершают ремонт еще четырех дорог

В Красноярске на сегодняшний день более 90% дорожных ремонтных работ выполнено на улицах Конституции СССР, Базайская, Рязанская и Крупская, сообщили в мэрии.
На первых двух объектах подрядчики заменили старые бордюры, привели в порядок колодезные люки и тротуары, уложили выравнивающий слой асфальта и сейчас закатывают финишный. На Рязанской асфальтирование полностью закончено, осталось только доделать пешеходную часть. На Крупской готовность составляет 99%, полному завершению мешает ремонт сетей у дома № 26 — как только ресурсники его закончат, дорожники приведут в порядок тротуар и дорогу на месте разрытия.
Сейчас ремонт продолжается еще на девяти объектах. На улице Авиаторов укладывают верхний слой асфальта, а на Ады Лебедевой, Калинина и на проезде от Елены Стасовой до спорткомплекса — выравнивающий. На Игарской и Матросова меняют бордюры и снимают старый асфальт. Демонтажные работы ведутся на трех участках: проспект Свободный, дорога по улице Белинского от моста через Качу до КИЦа, проезд от проспекта Металлургов до Коркинского моста, где параллельно меняют бордюры.
В полном объеме работы завершены на улицах Пограничников, 78 Добровольческой бригады, Маерчака, Елены Стасовой и проезде от Одесской до Рязанской.
«Специалисты технического надзора теперь следят за качеством на каждом шаге: сначала проверяют, что за материалы привезли, затем — как их укладывают, и только после всего принимают работу. Напомним, еще перед стартом дорожного сезона глава Красноярска Сергей Верещагин поручил ужесточить контроль качества. Подрядчики, которые допускают нарушения, будут устранять дефекты за свой счет. В этом году в каждом контракте прописали четкие графики работ по каждому объекту, теперь подрядчик не может делать долгие перерывы между этапами, пытаясь охватить сразу несколько участков, как это было раньше. Дорожники обязаны укладываться в сроки, а если нарушают их, то заказчик может оштрафовать. Благодаря такому подходу работы этим летом идут эффективнее и без простоев», — рассказали в администрации.
Всего в этом сезоне в Красноярске в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» должны отремонтировать 25 участков дорог. На эти цели выделено 1,5 млрд рублей. Перечень объектов сформирован с учетом износа дорог и их загруженности, наличия социальных объектов, сроков ремонта по нормативам, а также пожеланий горожан.