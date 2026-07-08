В Красноярске завершают ремонт еще четырех дорог

«Специалисты технического надзора теперь следят за качеством на каждом шаге​: сначала проверяют, что за материалы привезли, затем — как их укладывают, и только после всего принимают работу. Напомним, еще перед стартом дорожного сезона глава Красноярска Сергей Верещагин поручил ужесточить контроль качества. Подрядчики, которые допускают нарушения, будут устранять дефекты за свой счет. В этом году в каждом контракте прописали четкие графики работ по каждому объекту, теперь подрядчик не может делать долгие перерывы между этапами, пытаясь охватить сразу несколько участков, как это было раньше. Дорожники обязаны укладываться в сроки, а если нарушают их, то заказчик может оштрафовать. Благодаря такому подходу работы этим летом идут эффективнее и без простоев», — рассказали в администрации.