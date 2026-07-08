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В Госдуме хотят ввести выплаты за 5 и 10 лет брака

Миронов выступил за федеральные выплаты супругам за долгий брак.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили ввести федеральные выплаты для семей за продолжительный брак. С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Было бы правильнее с учетом того, что, к сожалению, еще много разводов, стимулировать молодые семьи. Хотя бы давайте символически, 5 лет брака — 5 тысяч рублей получили», — сказал политик для ТАСС.

Миронов уточнил, что за десять лет брака нужно платить по 10 тысяч рублей. По его мнению, подобная поддержка должна действовать на федеральном уровне. В некоторых регионах уже существуют выплаты в честь Дня семьи, любви и верности.

Ранее KP.RU сообщал, что в России предложил уменьшить размер государственных пошлин за регистрацию брака до одного рубля. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев отметил, что мера призвана стать символическим жестом поддержки института семьи.

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