В Госдуме хотят ввести выплаты за 5 и 10 лет брака

В России предложили ввести федеральные выплаты для семей за продолжительный брак. С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Было бы правильнее с учетом того, что, к сожалению, еще много разводов, стимулировать молодые семьи. Хотя бы давайте символически, 5 лет брака — 5 тысяч рублей получили», — сказал политик для ТАСС.
Миронов уточнил, что за десять лет брака нужно платить по 10 тысяч рублей. По его мнению, подобная поддержка должна действовать на федеральном уровне. В некоторых регионах уже существуют выплаты в честь Дня семьи, любви и верности.
Ранее KP.RU сообщал, что в России предложил уменьшить размер государственных пошлин за регистрацию брака до одного рубля. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев отметил, что мера призвана стать символическим жестом поддержки института семьи.