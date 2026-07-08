В РФ 74% опрошенных пар перенимают бьюти-привычки друг друга

По данным опроса, женщины чаще отмечают, что именно они становятся источником новых бьюти-привычек в паре. Так считают 33% россиянок. Мужчины с этим согласны. 28% признаются, что именно партнерша изменила их отношение к уходу за собой. Более того, каждый третий молодой человек (33%) полностью доверяет мнению своей женщины при выборе уходовых средств. Для многих девушек такие рекомендации становятся способом проявить заботу. 63% говорят, что им приятно делиться любимыми средствами и привычками ухода, а 41% отмечают, что именно такие небольшие бытовые моменты создают ощущение близости в отношениях.