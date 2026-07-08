В РФ 74% опрошенных пар перенимают бьюти-привычки друг друга

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Среди жителей России 74% опрошенных с опытом отношений перенимали у партнера привычки по уходу за собой. Об этом сказано в совместном исследовании бьюти-ретейлера «Золотое яблоко» и онлайн-сервиса психологической поддержки «Ясно», текст которого есть у ТАСС. В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов.
«Для большинства россиян отношения становятся пространством, где постепенно меняются повседневные привычки. 74% людей с опытом отношений признаются, что так или иначе перенимали у партнера привычки по уходу за собой. У 36% изменения происходили взаимно, 23% считают, что именно они сильнее повлияли на вторую половинку, еще 15% говорят, что инициатором изменений был партнер. Чаще всего такие изменения происходят после начала совместной жизни — так ответили 52% респондентов», — говорится в тексте.
По данным опроса, женщины чаще отмечают, что именно они становятся источником новых бьюти-привычек в паре. Так считают 33% россиянок. Мужчины с этим согласны. 28% признаются, что именно партнерша изменила их отношение к уходу за собой. Более того, каждый третий молодой человек (33%) полностью доверяет мнению своей женщины при выборе уходовых средств. Для многих девушек такие рекомендации становятся способом проявить заботу. 63% говорят, что им приятно делиться любимыми средствами и привычками ухода, а 41% отмечают, что именно такие небольшие бытовые моменты создают ощущение близости в отношениях.
В то же время, почти треть опрошенных женщин (30%) признаются, что переняли у своего мужчины привычки ухода за кожей лица. Еще 35% стали иначе ухаживать за телом, 32% — за волосами, а почти половина (47%) пересмотрели свои парфюмерные предпочтения. При этом сами мужчины оценивают свое влияние скромнее: 8% считают, что именно они изменили бьюти-привычки партнерши, рассказали аналитики.
Еще одна привычка, формирующаяся в отношениях, — использование средств партнера. Более половины россиян (55%) признаются, что хотя бы раз брали косметику друг друга. Чаще всего это происходит, поскольку закончилось собственное средство (18%) или возникло желание попробовать новинку (14%). При этом мужчины чаще всего пользуются шампунями и средствами для душа партнерши (82%), а женщины — средствами для бритья (60%). А 45% участников опроса отметили, что никогда не используют средства партнера, сказано в исследовании.