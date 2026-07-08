Лимит «Пушкинской карты» предлагают увеличить

Напомним, «Пушкинская карта» — это проект, который нацелен на популяризацию культурных мероприятий среди молодежи. Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Всем, кто зарегистрирует на себя карту, ежегодно на нее будут начисляться средства в размере 5 тысяч рублей. На эти деньги можно покупать билеты на различные культурные мероприятия, участвующие в программе.