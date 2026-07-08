Лимит «Пушкинской карты» предлагают увеличить

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Минкультуры РФ предлагает увеличить лимит по программе «Пушкинская карта» с 5 до 7 тысяч рублей с подлимитом 2 тысячи рублей для покупки билетов в цирки.
Ранее обеспечить участие государственных цирков в программе поручил президент РФ Владимир Путин, напоминает РИА Новости.
В случае принятия изменений они вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
Напомним, «Пушкинская карта» — это проект, который нацелен на популяризацию культурных мероприятий среди молодежи. Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Всем, кто зарегистрирует на себя карту, ежегодно на нее будут начисляться средства в размере 5 тысяч рублей. На эти деньги можно покупать билеты на различные культурные мероприятия, участвующие в программе.