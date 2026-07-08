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Поливать дороги по несколько раз в день начали коммунальщики Волгограда

Из-за жары с полудня и до четырех часов магистрали города-героя охлаждают около 40 спецмашин.

В областном центре дорожники начали ежедневно охлаждать городские магистрали с помощью проливки асфальта водой, сообщает администрация Волгограда.

Речь идет не о традиционной утренней и влажной уборке города, а о специальном поливе с 12:00 и до четырех часов дня. В этот период около 40 спецмашин каждый день проливают асфальт на разных улицах города. В жаркую и сухую погоду эта мера помогает охладить проезжую часть, снизить концентрацию пыли и улучшить микроклимат. Кроме того, асфальт остужают, чтобы избежать повреждений нагретого солнцем дорожного полотна и предотвращения образования колейности.

А параллельно в центре Волгограда дорожники завершают первый этап обновления проезжей части по улице 7-й Гвардейской.