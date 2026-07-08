МТС закрыла «белые пятна» и усилила мобильную сеть в Комсомольске-на-Амуре

— Комсомольск-на-Амуре — второй по величине город Хабаровского края. И в прошлом году мы провели здесь масштабную работу по модернизации, чтобы в офисах, торговых центрах и жилых домах был стабильный сигнал. Сейчас закрываем «белые пятна» агломерации, чтобы жители Огнеупорного, садоводы Хумми и учащиеся авиастроительного колледжа могли свободно пользоваться цифровыми сервисами. Мы видим, как растет нагрузка, и наращиваем емкость точечно там, где это особенно нужно людям, — рассказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.