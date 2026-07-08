Депутат ГД Миронов предложил ввести выплаты семьям за пять и десять лет брака

— Хотя бы давайте символически введем, пять лет брака — пять тысяч рублей получили. Причем это должна быть федеральная выплата. 10 лет брака есть — 10 тысяч рублей получили. Чтобы люди знали, что это хоть государство отмечает, — заявил парламентарий ТАСС.