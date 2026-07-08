Депутат ГД Миронов предложил ввести выплаты семьям за пять и десять лет брака

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести в стране выплаты за пять и 10 лет в браке.
Он обратил внимание, что в 20 регионах России 8 июля, в День семьи, любви и верности, установлены выплаты за долгий брак — например, в 50-ю годовщину. По его словам, властям «было бы правильнее» стимулировать молодые семьи, учитывая большое количество разводов.
— Хотя бы давайте символически введем, пять лет брака — пять тысяч рублей получили. Причем это должна быть федеральная выплата. 10 лет брака есть — 10 тысяч рублей получили. Чтобы люди знали, что это хоть государство отмечает, — заявил парламентарий ТАСС.
Также Миронов добавил, что нужно проработать вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной к 8 июля.
Академик РАН Геннадий Онищенко выступил с предложением сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, официальным выходным днем для всех жителей России. По его мнению, такой праздник должен быть посвящен укреплению семейных ценностей, воспитанию детей и популяризации многодетности.