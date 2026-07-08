Юрист Соловьев сказал, как могут наказать за продажу мест в очереди на АЗС

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в эксклюзивном комментарии для aif.ru сказал, когда продажа места в очереди на автозаправочную станцию (АЗС) может обернуться наказанием для продавца, в том числе уголовным.
В Вологде в городских чатах появилось необычное предложение — продажа места в очереди на АЗС. По словам пользователей, занять место можно за 3 тысячи рублей. Подобные схемы фиксировали и в некоторых других регионах России.
«Если человек создает какие-то помехи движению при продаже этих мест, то за нарушение правил дорожного движения его могут наказать, оштрафовать», — сказал Соловьев.
Он добавил, что подобные услуги могут быть запрещены внутренними регламентами АЗС.
«У каждой компании есть внутренний регламент, устанавливающий правила продажи топлива. Продажа мест в очередях такими регламентами может быть запрещена. Запрет направлен как на сотрудников, так и на частных лиц, которые могут устраивать такую предпринимательскую деятельность на территории АЗС. Службы безопасности этих АЗС могут заняться этим вопросом. То есть, если увидят, что идет перепродажа мест, то они могут запретить обслуживать этих людей, запретить отпуск топлива тем, кто продает места в очереди, так как эти продавцы занимаются повышением спроса и созданием ажиотажа на АЗС», — уточнил Соловьев.
Говоря о возможности уголовного преследования, юрист отметил, что продавцов мест в очереди могут привлечь в случае, если они кого-то обманут.
«Если они введут покупателя в заблуждение, то такого человека могут привлечь к ответственности за мошенничество», — подчеркнул он.
Также сотрудники ГАИ могут штрафовать тех, кто стоит на заправочных станциях там, где остановка и парковка запрещены.