Юрист Соловьев сказал, как могут наказать за продажу мест в очереди на АЗС

«У каждой компании есть внутренний регламент, устанавливающий правила продажи топлива. Продажа мест в очередях такими регламентами может быть запрещена. Запрет направлен как на сотрудников, так и на частных лиц, которые могут устраивать такую предпринимательскую деятельность на территории АЗС. Службы безопасности этих АЗС могут заняться этим вопросом. То есть, если увидят, что идет перепродажа мест, то они могут запретить обслуживать этих людей, запретить отпуск топлива тем, кто продает места в очереди, так как эти продавцы занимаются повышением спроса и созданием ажиотажа на АЗС», — уточнил Соловьев.