Профессии для мигрантов будет утверждать МВД

«Потому что речь идет о здоровье наших людей, о том, что это должны быть специалисты со знанием русского языка, хорошим знанием, — добавил Володин. — Мы исходим из того, что министерство внутренних дел эту ситуацию возьмет на контроль, выработает решение и, конечно, сократит перечень этих профессий. Надо приглашать туда, где нет своих специалистов. И тем более не в такие чувствительные сферы, как здравоохранение или образование».