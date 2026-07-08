Профессии для мигрантов будет утверждать МВД

Сейчас Минтруд формирует два перечня профессий, по которым разрешено работать мигрантам. При этом, по данным Генпрокуратуры, в 2025 году в 27 регионах пресекли нарушения при проведении аккредитации медицинских специалистов с полученным за границей образованием. В 17 регионах установлено, что они были трудоустроены без обязательного подтверждения необходимой квалификации. С учетом этого МВД передадут часть полномочий Минтруда, включая утверждение перечня специальностей, по которому мигранты могут трудоустроиться вне квоты на выдачу им разрешений на работу. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении 7 июля. Подробности сообщает «Парламентская газета» (18+).
Перечень до сих пор не пересмотрен.
Первый перечень, который сейчас формирует Минтруд, включает в себя профессии, позволяющие иностранным специалистам получать вид на жительство в упрощенном порядке. При этом на второй перечень профессий не распространяются квоты на выдачу разрешений работать в нашей стране. Госдума дважды указывала на необходимость сократить второй перечень профессий, в том числе из медицинской сферы, отметил в ходе пленарного заседания зампредседателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.
«Несмотря на это, вопросы сохранились, и мы рассчитываем, что после передачи МВД соответствующих полномочий они будут урегулированы до конца», — сказал депутат.
Как пояснила зампредседателя Госдумы Ирина Яровая, ранее по обращению депутатов к Минтруду сократили перечень профессий, дающих возможность получать вид на жительство в упрощенном порядке: «Он был сокращен в десять раз, с 200 профессий до 29. Обратите внимание на цифры! Однако перечень внеквотников, визовиков, содержащих 84 медицинские профессии, до сих пор не пересмотрен».
По словам Яровой, правила формирования таких списков Минтруд не утверждал с 2013 года. Она предложила МВД провести анализ и уточнить перечень внеквотников, особенно в части медицинских специальностей.
«Мы указывали на недопустимость допуска к гражданам специалистов без знания языка, где требуется прямая коммуникация, — напомнила депутат. — Минтруд обещал нам уточнить группы профессий. Тогда по нашему требованию были исключены водители, машинисты, средний медперсонал и другие. Однако мы проводим мониторинг и видим ситуацию — сейчас министерство труда расширило количество “иные профессии”. И увеличение идет в восемь раз».
Минтруду в кратчайшие сроки следует исключить группу «иные», перейдя на квотирование по четким профессиям, убеждена вице-спикер.
Без знания русского языка не обойтись.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в качестве примера привел Забайкальский край. В регионе вместо пяти иностранных специалистов, требуемых по заявке, по данным прокуратуры, разрешение выдали на 1800 человек врачей и среднего медицинского персонала. При этом знание русского языка не проверяли, уточнил политик: «Неужели у нас нет наших высших учебных заведений, колледжей, где готовят и медсестер, и врачей?».
«Они высококвалифицированные специалисты, знают русский язык. А что получится при таком комплектовании? В итоге не будет качества здравоохранения», — подчеркнул председатель Госдумы.
Он выразил надежду, что МВД наведет порядок в этой сфере, а в страну «прекратят завозить мигрантов под эти категории» — потому что там «могут и должны работать наши граждане».
«Потому что речь идет о здоровье наших людей, о том, что это должны быть специалисты со знанием русского языка, хорошим знанием, — добавил Володин. — Мы исходим из того, что министерство внутренних дел эту ситуацию возьмет на контроль, выработает решение и, конечно, сократит перечень этих профессий. Надо приглашать туда, где нет своих специалистов. И тем более не в такие чувствительные сферы, как здравоохранение или образование».