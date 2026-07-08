Мэр Красноярска Сергей Верещагин поделился архивным снимком с женой

8 июля россияне отмечают День семьи, любви и верности. Мэр Красноярска Сергей Верещагин поздравил с этим праздником горожан и поделился в своих соцсетях архивным снимком со дня свадьбы.
— Помню тот невероятно счастливый, шумный и веселый день. С родными, друзьями, однокурсниками, жаркой погодой и пока еще полным непониманием, что ждет впереди. Берегите свои семьи, будьте в них счастливы и любимы, создавайте жизнь, созидайте!
Сергей Викторович расписался с супругой в 1995 году. 29 июля они с Ириной отметят Солнечную свадьбу.
День семьи, любви и верности официально признали в 2022 году. Праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в православной традиции считаются покровителями семьи и брака.