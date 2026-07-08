Мэр Красноярска Сергей Верещагин поделился архивным снимком с женой

— Помню тот невероятно счастливый, шумный и веселый день. С родными, друзьями, однокурсниками, жаркой погодой и пока еще полным непониманием, что ждет впереди. Берегите свои семьи, будьте в них счастливы и любимы, создавайте жизнь, созидайте!