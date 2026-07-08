Пенсии россиян увеличат без заявлений уже в августе: кого коснется прибавка

Также с 1 июля россиянам увеличили ряд социальных выплат при изменении жизненного статуса. Прибавки предусмотрены, например, для пенсионеров старше 80 лет и сельских жителей со стажем более 30 лет. В некоторых случаях выплаты назначаются автоматически, а в других нужно обратиться в Соцфонд. Стенякина отмечала, что такие механизмы должны точнее учитывать положение конкретного человека.