Пенсии россиян увеличат без заявлений уже в августе: кого коснется прибавка

Накопительные пенсии россиян с 1 августа будут пересчитаны. Для большинства получателей прибавка составит 17,3%, а для некоторых — 19,3%. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Ее слова передает ТАСС.
Как отметила парламентарий, повышенный коэффициент предусмотрен для определенной категории граждан. В первую очередь тех, кто формировал накопления добровольно. В том числе через софинансирование, материнский капитал или самостоятельно.
«Августовская прибавка к накопительным пенсиям (составит — прим.ред.) 17,3%. А для тех, кто откладывал добровольно — через софинансирование, материнский капитал или самостоятельно вне программы софинансирования, — 19,3%», — сказала Стенякина.
Коэффициент 17,3% определили по результатам инвестирования пенсионных накоплений. По итогам 2025 года они более чем втрое превысили уровень инфляции. Перерасчет затронет около 136 тысяч человек. Подавать заявления для получения прибавки не нужно.
Немногим ранее в России упростили процедуру оформления пенсий. Новые правила коснулись страховых, накопительных и государственных выплат, а также фиксированных к страховой пенсии. Социальный фонд теперь сам запрашивает данные о стаже и заработке через Единую цифровую платформу. Дополнительные документы понадобятся только в тех случаях, когда сведений нет в государственных базах.
Также с 1 июля россиянам увеличили ряд социальных выплат при изменении жизненного статуса. Прибавки предусмотрены, например, для пенсионеров старше 80 лет и сельских жителей со стажем более 30 лет. В некоторых случаях выплаты назначаются автоматически, а в других нужно обратиться в Соцфонд. Стенякина отмечала, что такие механизмы должны точнее учитывать положение конкретного человека.
Кроме того, известно, что с 1 августа работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии. Повышение затронет тех, кто продолжал работать в 2025 году. При перерасчете учтут до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов. В 2026 году стоимость одного ИПК составляет 156,76 рубля.