Актёр Андрей Мерзликин приехал в Красноярск: фото с поездки по Овсянке и Енисею

«Царь Река — Енисей. Мощь и величие. Красота и спокойствие. Овсянка — место рождения писателя Виктора Астафьева, запечатлевшего в своём творчестве саму суть Енисея и людей, живших вдоль его берегов. Природу и человека. И конечно Царь Рыбу! Современный Национальный Центр музей Астафьева — место для туризма и настоящих любителей русской словесности. Благодарю лично министра культуры Красноярского края за встречу и гостеприимство!» — написал актёр.