Актёр Андрей Мерзликин приехал в Красноярск: фото с поездки по Овсянке и Енисею

Актёр Андрей Мерзликин, известный по роли Ошпаренного в культовом фильме «Бумер», прилетел в Красноярск. В соцсетях он поделился фотографиями и видео, запечатлевшими прогулку по Енисею и посёлок Овсянка — родину писателя Виктора Астафьева. Вместе с ним был министр культуры края Аркадий Зинов.
«Царь Река — Енисей. Мощь и величие. Красота и спокойствие. Овсянка — место рождения писателя Виктора Астафьева, запечатлевшего в своём творчестве саму суть Енисея и людей, живших вдоль его берегов. Природу и человека. И конечно Царь Рыбу! Современный Национальный Центр музей Астафьева — место для туризма и настоящих любителей русской словесности. Благодарю лично министра культуры Красноярского края за встречу и гостеприимство!» — написал актёр.
Мерзликин стал широко известен после выхода криминальной драмы «Бумер» (2003). В его фильмографии также — «Брестская крепость» (2010), сериалы «Триггер», «И снова здравствуйте!» и «Территория».
Осенью этого года ожидается премьера масштабного мистического экшена «Тайный город», вдохновлённого циклом романов Вадима Панова. Мерзликин исполнил в нём роль Франца де Гира — Великого магистра боевого Ордена. Сюжет разворачивается вокруг обычного парня, случайно оказавшегося в центре загадочного инцидента в Москве и попавшего в скрытый от обычных горожан мир — со своими законами и правящими домами. Расследование поручают опергруппе под руководством майора Андрея Корнилова (Алексей Гуськов).