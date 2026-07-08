Первые лица Красноярска и края поздравили жителей с Днем семьи, любви и верности (видео)

Губернатор Михаил Котюков поздравил все семьи края — молодые, многодетные и те, кто только готовится к рождению малышей. «Быть родителями — это и радость, и серьезная ответственность, и именно это чувство убеждает, что счастье — в простых вещах. Рад, что в нашем крае становится всё больше пар, для которых много ребятишек — это норма», — отметил он.