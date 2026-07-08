Первые лица Красноярска и края поздравили жителей с Днем семьи, любви и верности (видео)

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В честь праздника главные часы Красноярска исполнили композицию «Песня о любви» из кинофильма «Гардемарины, вперед!». Мелодию можно было услышать в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00.
Первые лица Красноярска и края опубликовали поздравления в соцсетях, сопроводив их семейными фотографиями. Так, мэр Красноярска Сергей Верещагин вспомнил свою свадьбу 29 июля 1995 года. «Помню тот невероятно счастливый, шумный и весёлый день. С родными, друзьями, однокурсниками, жаркой погодой и пока ещё полным непониманием, что ждёт впереди. Семья — это лучшее, что может быть в жизни человека!» — написал он.
Напомним, Сергей Верещагин и его супруга Ирина воспитали четырёх сыновей: Дмитрия, Максима, Андрея и Данила.
Депутат Госдумы и бывший мэр Красноярска Сергей Ерёмин в своем посте не только поздравил красноярцев, но и напомнил о недавно появившемся Дне многодетной семьи.
«Особенно глубоко я понимаю это как отец четырёх дочерей. Большая семья — это большой труд, большая ответственность, но вместе с тем — и большое счастье», — поделился он.
Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Заксобрания Илья Зайцев также опубликовал семейное фото. «Семья для меня смысл всего, основа, поддержка, ориентир. Целый мир, в котором так хорошо рядом с любимой женой и нашими детьми», — написал он. Напомним, депутат и его супруга воспитывают сына и дочь.
Губернатор Михаил Котюков поздравил все семьи края — молодые, многодетные и те, кто только готовится к рождению малышей. «Быть родителями — это и радость, и серьезная ответственность, и именно это чувство убеждает, что счастье — в простых вещах. Рад, что в нашем крае становится всё больше пар, для которых много ребятишек — это норма», — отметил он.
Первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко в своих соцсетях опубликовал фото с женой и двумя дочками. В поздравлении он процитировал Владимира Путина. «Он подчеркнул, что защищать семейные ценности, улучшать демографическую ситуацию и поддерживать семьи с детьми — “наш общенациональный приоритет на годы вперёд”», — написал Пономаренко.
Напомним, День семьи, любви и верности приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, которые считаются покровителями брака.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.