«Союзмультфильм» предъявил ещё 10 исков к ростовским предпринимателям

Среди претензий — нарушение исключительных прав на популярных персонажей: «Котёнок Гав», «Щенок Шарик», «Попугай Кеша», «Черепаха», «Львёнок», «Заяц», «Волк» и «Чебурашка». Например, с одного из ИП, который торгует сувенирами и изделиями народных промыслов, компания требует около 105 тысяч рублей, с другого — порядка 110 тысяч рублей за использование образа Чебурашки.