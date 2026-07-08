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«Союзмультфильм» предъявил ещё 10 исков к ростовским предпринимателям

Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

ООО «Союзмультфильм» направило в Арбитражный суд Ростовской области 10 исковых заявлений к индивидуальным предпринимателям. Общая сумма требований — 800 тысяч рублей.

Среди претензий — нарушение исключительных прав на популярных персонажей: «Котёнок Гав», «Щенок Шарик», «Попугай Кеша», «Черепаха», «Львёнок», «Заяц», «Волк» и «Чебурашка». Например, с одного из ИП, который торгует сувенирами и изделиями народных промыслов, компания требует около 105 тысяч рублей, с другого — порядка 110 тысяч рублей за использование образа Чебурашки.

Данные об исках размещены в картотеке суда. Как правило, подобные дела рассматривают в порядке упрощённого производства.