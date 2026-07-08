Кувейт и Бахрейн отражают воздушную атаку: об обострении ситуации на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке вновь наблюдается скачок эскалации. На фоне ударов США по Ирану воздушную тревогу объявили на территории Кувейта и Бахрейна. Страны отражают атаку.
На Кувейте силы ПВО отражают атаку ракет и беспилотников. Как уведомил Генеральный штаб ВС, ведется противостояние вражеским силам.
Американцы атаковали свыше 80 объектов на территории Ирана. Удары 8 июля были масштабнее предыдущих серий. Военные США атаковали исламское государство с помощью самолетов ВВС и тактической авиации ВМС. Операция завершилась к 05:30. О начале ударов оповестили около 3 часов ночи по московскому времени. Следом Тегеран заявил о готовящейся ответной атаке.
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