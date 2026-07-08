ПСТГУ: 80% выросших в многопоколенной семье оценивают свою семью как дружную

«Также выяснилось, что 80% таких респондентов оценивают семью, в которой они росли, как очень дружную по сравнению с теми, кто вырос в семье без значимого участия родственников других поколений, то есть в малой нуклеарной семье. Среди них 51% оценивает свою родительскую семью как дружную», — говорится в исследовании.