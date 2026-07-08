ПСТГУ: 80% выросших в многопоколенной семье оценивают свою семью как дружную

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Среди россиян, выросших в многопоколенной семье, 80% оценивают ее как очень дружную по сравнению с теми, кто вырос в семье без значимого участия родственников других поколений. Это следует из данных исследования научной лаборатории «Социология религии» Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), которое есть в распоряжении ТАСС.
8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, он приурочен к православному дню памяти святых Петра и Февронии.
«Также выяснилось, что 80% таких респондентов оценивают семью, в которой они росли, как очень дружную по сравнению с теми, кто вырос в семье без значимого участия родственников других поколений, то есть в малой нуклеарной семье. Среди них 51% оценивает свою родительскую семью как дружную», — говорится в исследовании.
Отмечается, что почти в два раза выше количество людей из многопоколенных семей, имеющих высшее образование, в сравнении с теми, кто вырос без участия старших поколений родственников.
Опрос проходил на территории 52 субъектов РФ в 97 населенных пунктах. Объем выборки — 1 501 человек. Полевой этап исследования проведен Институтом фонда «Общественное мнение» в феврале-марте 2026 года.