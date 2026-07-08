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Ростовский завод запустит производство насосных агрегатов

Об этом рассказали в управлении информационной политики донского правительства.

На выставке «Иннопром‑2026» власти Ростовской области и таганрогский завод «Красный котельщик» заключили соглашение о запуске нового производства. Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства региона.

Объём инвестиций в проект превысит 400 млн рублей — средства направят на обустройство специализированного участка, закупку оборудования и подготовку кадров. В результате в регионе появятся десятки новых рабочих мест.

Завод планирует выпускать питательные, конденсатные и рециркуляционные электронасосные агрегаты — они смогут заменить импортные аналоги. Такие насосы — ключевые компоненты оборудования для тепловых и атомных электростанций. Локализация производства поможет ускорить поставки и минимизировать риски для важных энергообъектов.

По словам министра промышленности и энергетики Ростовской области Андрея Савельева, создание собственного производства — это вклад в энергетическую безопасность страны в условиях ухода с рынка зарубежных поставщиков насосного оборудования.