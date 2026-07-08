Ростовский завод запустит производство насосных агрегатов

Завод планирует выпускать питательные, конденсатные и рециркуляционные электронасосные агрегаты — они смогут заменить импортные аналоги. Такие насосы — ключевые компоненты оборудования для тепловых и атомных электростанций. Локализация производства поможет ускорить поставки и минимизировать риски для важных энергообъектов.