В Красноярском крае за полгода зафиксировали снижение количества ДТП на 3%

В правительстве Красноярского края проанализировали и обсудили ситуацию с безопасностью на дорогах, текущую статистику и меры по снижению ДТП, реализуемые в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Заседание профильной комиссии провел министр транспорта Дмитрий Зотин. [caption id= «attachment_370718» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба министерства транспорта Красноярского края[/caption] По данным Госавтоинспекции за первое полугодие 2026 года: количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 3%; число пострадавших при ДТП уменьшилось на 4,5%. Однако смертность на дорогах всё еще находится на высоком уровне, в том числе и на федеральных трассах. Анализ аварий показал, что основными причинами аварий являются нарушения правил дорожного движения: превышение скорости — 288 ДТП с начала года; выезд на полосу встречного движения — 68 ДТП. Для борьбы с нарушителями используют: скрытое патрулирование и профилактические рейды; изменение расположения систем фотовидеофиксации. Так, в мае 11 комплексов были сняты с участков, где ситуация улучшилась, и установлены в новых очагах аварийности. Это позволяет точечно воздействовать на самые опасные участки дорог.