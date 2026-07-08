На Таймыре создадут уникальное племенное стадо домашних оленей

Кроме того, за счет грантов в территориях края появятся этнокультурные пространства и мини-музеи, пройдут мастер-классы по национальным ремеслам, традиционному рыболовству. Кроме этого, планируют создать анимационные фильмы по мотивам эвенкийских сказок, обновить национальные костюмы творческих коллективов, организовать образовательный курс для развития предпринимательских компетенций у жителей Севера и реализовать программы по изучению родных языков, семейных традиций и истории родов.