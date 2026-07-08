На Таймыре создадут уникальное племенное стадо домашних оленей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае распределили гранты в поддержку коренных малочисленных народов: 25 проектов получат 28 млн рублей на сохранение традиционных промыслов и культуры. Размер грантов составляет от 400 тысяч до 2,5 млн рублей.
Новым направлением поддержки стало научное сопровождение домашнего северного оленеводства. Проект-победитель этой номинации планирует создать племенное стадо численностью 1100 голов.
До 2030 года специалисты КрасГАУ проведут оценку поголовья и разработают программу селекционно-племенной работы. Это позволит повысить эффективность домашнего оленеводства и сохранить один из традиционных видов хозяйственной деятельности коренных народов Севера, отмечает пресс-служба регионального агентства по развитию северных территорий и поддержке КМН.
Также победители конкурса займутся заготовкой, переработкой и сбытом дикоросов, рыбы, продукции домашнего северного оленеводства, камуса, рогов и пантов. Средства пойдут на покупку спецтехники и оборудования, создание заготовительных и перерабатывающих пунктов, модернизацию материально-технической базы общин и предпринимателей, расширение производства и рынков сбыта.
Ожидается, что реализация проектов позволит переработать более 160 тонн продукции и создать около 100 рабочих мест.
Кроме того, за счет грантов в территориях края появятся этнокультурные пространства и мини-музеи, пройдут мастер-классы по национальным ремеслам, традиционному рыболовству. Кроме этого, планируют создать анимационные фильмы по мотивам эвенкийских сказок, обновить национальные костюмы творческих коллективов, организовать образовательный курс для развития предпринимательских компетенций у жителей Севера и реализовать программы по изучению родных языков, семейных традиций и истории родов.