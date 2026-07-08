В Волгоградской области мужчина возместит ущерб за загрязнение почвы пестицидами

Волгоградский областной суд в апелляционном порядке поддержал решение Михайловского районного суда о возмещении вреда почвам жителем Котовского района, загрязнившего участок ядовитыми веществами. Теперь мужчине придется отдать более 443 тысяч рублей.
Напомним, еще в сентябре 2023 года житель села Бурлук объявил о загрязнении почвы ядовитыми веществами, которые несут смертельную опасность для людей, животных и растений. По словам мужчины, у одного из домов местный житель разлил неизвестную жидкость, в результате чего в воздухе появился нестерпимый химический запах, а после длительного нахождения на улице у селян стало ухудшаться самочувствие.
Кроме того, многие произростающие растения у очага розлива начали покрываться пятнами и чахнуть. На место химического происшествия побывали представители районной администрации, отдела с/х, полиции и МЧС. Специалисты установили факт обработки земельного участка перед частным жилым домом размером 2,5 метра на 50 метров не установленным химическим препаратом..
В отобранных пробах почвы обнаружены превышения концентраций загрязняющих веществ: по кобальту, железу, алюминию, хрому, магнию, калию, натрию, массовой концентрации водорастворимых форм: сульфат-иона, массовой концентрации водорастворимых форм: хлорид-иона, при этом общая площадь загрязненных территорий составила 98 кв.м.
Управлением установлено, что собственником земельного участка, подвергшегося негативному воздействию является физическое лицо.
Согласно расчету, сумма причиненного вреда почве составила 443 504 ₽ Ущерб был предъявлен для оплаты (компенсации) вреда почвам в добровольном порядке, которое было оставлено без внимания.
В связи с чем, Управление обратилось в Котовский районный суд Волгоградской области с иском о принудительном взыскании. Возмещение ущерба находится на контроле Нижне-Волжского Межрегионального управления Росприроднадзора.
Фото: Нижне-Волжское Межрегиональное управление Росприроднадзора.