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В Волгоградской области мужчина возместит ущерб за загрязнение почвы пестицидами

Волгоградский областной суд в апелляционном порядке поддержал решение Михайловского районного суда о возмещении вреда.

Волгоградский областной суд в апелляционном порядке поддержал решение Михайловского районного суда о возмещении вреда почвам жителем Котовского района, загрязнившего участок ядовитыми веществами. Теперь мужчине придется отдать более 443 тысяч рублей.

Напомним, еще в сентябре 2023 года житель села Бурлук объявил о загрязнении почвы ядовитыми веществами, которые несут смертельную опасность для людей, животных и растений. По словам мужчины, у одного из домов местный житель разлил неизвестную жидкость, в результате чего в воздухе появился нестерпимый химический запах, а после длительного нахождения на улице у селян стало ухудшаться самочувствие.

Кроме того, многие произростающие растения у очага розлива начали покрываться пятнами и чахнуть. На место химического происшествия побывали представители районной администрации, отдела с/х, полиции и МЧС. Специалисты установили факт обработки земельного участка перед частным жилым домом размером 2,5 метра на 50 метров не установленным химическим препаратом..

В отобранных пробах почвы обнаружены превышения концентраций загрязняющих веществ: по кобальту, железу, алюминию, хрому, магнию, калию, натрию, массовой концентрации водорастворимых форм: сульфат-иона, массовой концентрации водорастворимых форм: хлорид-иона, при этом общая площадь загрязненных территорий составила 98 кв.м.

Управлением установлено, что собственником земельного участка, подвергшегося негативному воздействию является физическое лицо.

Согласно расчету, сумма причиненного вреда почве составила 443 504 ₽ Ущерб был предъявлен для оплаты (компенсации) вреда почвам в добровольном порядке, которое было оставлено без внимания.

В связи с чем, Управление обратилось в Котовский районный суд Волгоградской области с иском о принудительном взыскании. Возмещение ущерба находится на контроле Нижне-Волжского Межрегионального управления Росприроднадзора.

Фото: Нижне-Волжское Межрегиональное управление Росприроднадзора.

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