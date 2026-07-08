В Волгоградской области мужчина возместит ущерб за загрязнение почвы пестицидами

Напомним, еще в сентябре 2023 года житель села Бурлук объявил о загрязнении почвы ядовитыми веществами, которые несут смертельную опасность для людей, животных и растений. По словам мужчины, у одного из домов местный житель разлил неизвестную жидкость, в результате чего в воздухе появился нестерпимый химический запах, а после длительного нахождения на улице у селян стало ухудшаться самочувствие.