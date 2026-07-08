Более половины опрошенных россиян знают о своих родственниках

Как отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, интерес молодежи к истории своей семьи — важный и очень позитивный результат исследования: «74% россиян в возрасте от 18 до 24 лет знают о своих предках, начиная с прабабушек и прадедушек, из них каждый четвертый знает и о более дальних поколениях. Это показывает, что для молодых людей связь с прошлым остается значимой».