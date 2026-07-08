Более половины опрошенных россиян знают о своих родственниках

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Порядка 59% опрошенных россиян знают о своих родственниках, начиная с прабабушек и прадедушек или даже о более старших предках. При этом наиболее глубокое знание родословной демонстрирует молодежь в возрасте 18−24 лет. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении ТАСС результаты всероссийского опроса Центра исследований Российского общества «Знание», приуроченного ко Дню семьи, любви и верности.
«В большинстве российских семей память охватывает несколько поколений. 43% опрошенных знают имена, фамилии или основные факты биографии своих прабабушек и прадедушек, а 16% — и более дальних предков, живших в 19 веке или ранее. Особенно прочной связь с семейной историей оказалась у молодых россиян», — говорится в сообщении.
Как отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, интерес молодежи к истории своей семьи — важный и очень позитивный результат исследования: «74% россиян в возрасте от 18 до 24 лет знают о своих предках, начиная с прабабушек и прадедушек, из них каждый четвертый знает и о более дальних поколениях. Это показывает, что для молодых людей связь с прошлым остается значимой».
Высокий уровень осведомленности о семейной истории характерен и для других возрастных групп. О предках, начиная с поколения прабабушек и прадедушек знают 70% россиян в возрасте 25−34 лет, 67% респондентов 35−44 лет и 58% опрошенных 45−59 лет. Среди участников исследования старше 60 лет этот показатель составил 44%.
Интерес к истории семьи для многих россиян выражается и в самостоятельном поиске информации. Почти две трети опрошенных (64%) пытались целенаправленно узнать больше о своих предках. Чаще всего для этого обращались за информацией о предках к родственникам — такой способ назвали 57% респондентов. Каждый пятый (20%) осуществлял более серьезный поиск предков — работал с архивами или специализированными сервисами. Еще 1% сдавал генетический тест.
Россияне, которым известна история семьи как минимум до прабабушек и прадедушек, в среднем могут назвать имена четырех представителей этих поколений. Имена всех восьми прабабушек и прадедушек известны 15% респондентов. История рода становится для россиян и способом лучше понять самих себя. 39% хотя бы иногда объясняют особенности своего характера, способности или жизненный путь происхождением из семьи — словами «это у нас в роду».
Об опросе.
Всероссийский телефонный опрос проведен с 18 по 26 июня 2026 года методом компьютеризированного телефонного интервью. В исследовании приняли участие 1 600 совершеннолетних россиян. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, федеральным округам и типам населенных пунктов. Максимальная статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,44%.