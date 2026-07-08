Дон вошёл в топ-5 регионов России по количеству стобалльников ЕГЭ

В 2026 году в Ростовской области 216 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов — благодаря заметному росту числа максимальных результатов регион вошёл в топ‑5 по стране. При этом четверо школьников набрали по 300 баллов.
Лидерами рейтинга остаются Санкт‑Петербург (914 стобалльников), Московская область (836), Татарстан (459) и Краснодарский край (416).
Министерство просвещения РФ запустит акцию для высокобалльников: с 1 июля по январь школьникам, набравшим 200 и более баллов, подарят мобильные номера с комбинацией «555». Инициатива вызвала неоднозначную реакцию — родители выпускников сочли такой подарок несоразмерным многолетним стараниям ребят.