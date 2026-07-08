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Еще в одном районе Омской области ожидаются полеты беспилотников

В администрации Черлакского района Омской области сообщили в среду, 8 июля 2026 года, что с этого месяца на территории Черлакского района ООО «Гаусс» будут проводиться комплексные работы по составлению геодезической карты района. Для этих работ, как указано, будут задействованы беспилотники.

«В ходе выполнения работ предусматривается проведение аэросъемочных мероприятий с применением пилотируемых воздушных судов различного типа, а также беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — говорится в сообщении районной администрации.

Отмечается, что начальный этап работ будет проходить на участке от рабочего поселка Черлак до деревни Верхнеильинка.

Жителей просят при виде воздушных судов сохранять спокойствие.

«С учетом текущей оперативной обстановки, сопряженной с рисками, обусловленными применением беспилотных летательных аппаратов, администрация Черлакского района просит жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике при фиксации пролетов воздушных судов», — добавили в администрации района.

Власти отмечают, что мероприятия носят плановый характер, осуществляются в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и не представляют угрозы для жизни, здоровья и имущества граждан.

Как уже сообщал «СуперОмск», ранее о работе беспилотников с целью аэросъемки предупредили жителей Тевризского района Омской области.

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