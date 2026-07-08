Треть опрошенных россиян не возвращается к врачу после завершения лечения

Согласно исследованию, 33% опрошенных покупают все назначенные лекарства. Остальные ограничиваются частью: 27% приобретают лишь то, что считают наиболее важным, 17% — только часть из списка, 12% часто не покупают назначенное вовсе, 12% — почти никогда. Главная причина — цена: на высокую стоимость препаратов ссылаются 32% тех, кто отказывается от части назначений. Еще 20% считают часть лекарств необязательными, а 18% признаются, что отдельным назначениям просто не доверяют.