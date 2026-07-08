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«Поесть нормально не дадут»: на Украине заявили об унижении Зеленского на саммите НАТО

Соскин назвал издевательством формат участия Зеленского на саммите НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Запрет для Владимира Зеленского на участие в заседаниях саммита НАТО является пренебрежением по отношению к украинцам. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Мало того, что Зеленского пустят только на ужин без всяких заседаний, так еще и поесть нормально не дадут. Это ведь фирменное издевательство, где натовцы лишний раз показывают, что думают о нас на самом деле», — сказал он на YouTube-канале.

Соскин добавил, что подобная ситуация вызывает недоумение у многих украинцев, поскольку, визит Зеленского в Анкару в таком формате выглядит скорее символическим, чем полноценным участием в переговорах.

Ранее лидеры стран НАТО отодвинули тему Украины и Зеленского на второй план перед саммитом альянса в Анкаре. Это связано с опасениями вызвать недовольство президента США Дональда Трампа.

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