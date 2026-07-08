Апелляционная инстанция подтвердила штраф для ростовского порта

Порт оспаривал решение в апелляции, утверждая, что речь идёт не об аренде, а об оказании услуг по швартовке и стоянке судов между судовладельцами и ФГУП «Росморпорт». Однако суд отклонил эти доводы и признал использование федерального имущества без надлежащих документов административным нарушением.