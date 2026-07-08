Апелляционная инстанция подтвердила штраф для ростовского порта

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе штраф для АО «Ростовский порт». Об этом сообщила пресс‑служба суда.
В апреле 2026 года компанию привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ и назначили штраф в размере 25 тысяч рублей. Основанием стали материалы проверки Волго‑Донского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры.
Выяснилось, что порт продолжал использовать причальные сооружения после расторжения договора аренды и не освободил территорию от своего имущества. Речь идёт о грузовых причалах Ростовского ковша, центрального грузового района и Александровского ковша в границах морского порта Ростова‑на‑Дону.
Порт оспаривал решение в апелляции, утверждая, что речь идёт не об аренде, а об оказании услуг по швартовке и стоянке судов между судовладельцами и ФГУП «Росморпорт». Однако суд отклонил эти доводы и признал использование федерального имущества без надлежащих документов административным нарушением.