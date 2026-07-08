Еще один район в Омской области остался без воды из-за изношенности трубопровода

Жители очередного района Омской области испытывают неудобство, оставшись в жару без питьевой и поливной воды. Проблема с отсутствием жизненно важного ресурса случилась теперь в Калачинском районе, власти называют причиной аварии на изношенном трубопроводе.
«Администрация, где наша обещанная вода? Время половина одиннадцатого ночи! Додумались в такую жару людей оставить без воды, ни помыться, ни постираться», — такой эмоциональный пост появился вчера, 7 июля, в паблике «Подслушано Калачинск» соцсети «ВКонтакте».
В сообщениях под постом написала жительница села Воскресенка по имени Людмила, сообщившая, что воды в их населенном пункте нет уже четвертые сутки. На многочисленные комментарии озабоченных жителей ответили чиновники администрации Калачинского района, сообщив, что из-за изношенности сетей водоснабжения возможны порывы, из-за чего происходит внеплановое отключение воды.
Напомним, ранее КП-Омск сообщала, что в Омской области в этом году возникла катастрофическая ситуация с водой. Сельчане сразу из нескольких районов жаловались в социальных сетях на длительное отсутствие жизнеобеспечивающего ресурса. В нескольких районах длительный период нет воды.