Еще один район в Омской области остался без воды из-за изношенности трубопровода

В сообщениях под постом написала жительница села Воскресенка по имени Людмила, сообщившая, что воды в их населенном пункте нет уже четвертые сутки. На многочисленные комментарии озабоченных жителей ответили чиновники администрации Калачинского района, сообщив, что из-за изношенности сетей водоснабжения возможны порывы, из-за чего происходит внеплановое отключение воды.